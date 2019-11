Van Bommel mag zich gelukkig prijzen dat hij bij PSV werkt

PSV zat de afgelopen weken in de hoek waar de klappen vielen. Blessures, rode kaarten, schorsingen, hier en daar een beetje pech. Dat de resultaten naar PSV-begrippen drie weken lang bizar slecht waren, had daar absoluut mee te maken. Tot zover de verklaarbaarheid voor het falen van de club in het derde wedstrijdblok.

Door Rik Elfrink

Wie het daarbij laat, verkoopt de lezer of kijker knollen voor citroenen. Wat er namelijk nog meer te zien was in de afgelopen zes wedstrijden van PSV? Bij vlagen matig en inspiratieloos spel in balbezit, soms ronduit slecht defensief werk, peperdure vervangers van basisspelers die niet leverden, een trainer en keeperstrainer die een potje maakten van het passeren van een goalie en een coach die soms onverklaarbare keuzes maakte. En niet te vergeten: PSV presteert over een langere periode gemeten onder de maat.



Sinds januari zijn 31 punten verloren gegaan in 30 eredivisiewedstrijden en dat is ronduit teleurstellend voor de club die met afstand de tweede begroting van de eredivisie heeft. PSV heeft inmiddels 15 punten minder dan vorig seizoen in deze fase, al is die vergelijking niet heel fair omdat er toen een onwaarschijnlijke zegereeks was neergezet. Ook onder Van Bommel en daarvoor kreeg hij alle lof.

Achterban

Volledig scherm De fans van PSV staan altijd onvoorwaardelijk achter hun club. © Getty Images Wat Mark van Bommel na het lezen van dit soort dingen denkt, is de vraag. ‘Sommigen vinden het niet leuk dat het rustig blijft bij ons’, liet hij zich tijdens de persconferentie voor het thuisduel van PSV met sc Heerenveen ontvallen. Een curieuze opmerking, omdat Van Bommel dit jaar zelden of nooit zwaar onder vuur is genomen en er in serieuze media nimmer keihard op de man is gespeeld. Hij mag bovendien de handen dichtknijpen met de trouwe en eensgezinde achterban van PSV, waarbij hij als clubicoon begrijpelijkerwijs een enorme status heeft verworven.

De trainer heeft wel wat kritiek gekregen op de speelwijze en slechte resultaten, op het na een geweldige seizoensstart toch nog mislukte seizoen 2018-2019, zijn spelerskeuzes en ook nog de kwestie rondom Jeroen Zoet. Dat was het dan ook wel. Nergens is door prominenten om zijn ontslag gevraagd, nergens is in serieuze media geschreven dat hij weg moet en nergens was nog een wit zakdoekje te zien. Dat zou overigens ook onzinnig zijn, na drie beroerde weken. Hij verdient nog een kans om de brokstukken weer te lijmen en heeft zeker ook complimenten gekregen voor de ontwikkeling van een aantal jonge spelers.

Hondsberoerd

Ja, het knettert en pruttelt af en toe wel op sociale media en in regionale media, een tijdschrift of een praatprogramma, maar is dat zo gek? Het is november en het ambitieuze PSV staat na een prijsloos seizoen al elf punten achter in de competitie, staat onder druk in de eigen Europa League-poule, verloor de strijd om de Johan Cruijff Schaal, won zes wedstrijden op rij niet en liet de afgelopen weken soms hondsberoerd spel zien. Wat er bij Feyenoord gebeurde toen de club in de competitie op forse achterstand kwam te staan, heeft iedereen kunnen zien. Jaap Stam gaf er de brui aan. Niemand hoeft eraan te twijfelen dat Erik ten Hag bij Ajax zou zijn gesneuveld na het oplopen van de achterstand waar Van Bommel nu met PSV tegenaan kijkt. Dan treden mechanismes in werking die in Eindhoven pas opdoemen als het rechterrijtje in zicht komt.

Volledig scherm Jaap Stam en Erik ten Hag. © Pim Ras Fotografie

PSV.nl

Als Mark van Bommel zich niet kan vinden in een aantal externe artikelen, kan hij het als lezer in de toekomst in slechte tijden misschien beter bij de verslagen op PSV.nl houden. Daar kan hij zelf of via zijn perschef Thijs Slegers altijd aanpassingen in laten aanbrengen. Dat externe media hun eigen bevindingen met de buitenwereld delen en daarin verschillend opereren, is ook een gegeven. Het ene medium benadrukt misschien nog even dat PSV het in bepaalde zones op het veld eigenlijk best goed deed in Tilburg en het andere medium haalt nog even aan dat Ché Nunnely de zaak voor Willem II wel wat eerder in de plooi had kunnen leggen. Het is maar net hoe kritisch je kijkt of wilt kijken en hoe hoog de lat ligt. Staat dat Van Bommel niet aan, dan staat hem in de toekomst in het buitenland nog heel wat te wachten.

Volledig scherm Jeroen Zoet, bij de wedstrijd tegen Willem II als derde keeper. © ANP Sport Als het goed gaat, krijgt elke trainer lof en als het slecht gaat is er kritiek. Hoge bomen vangen de windvlagen altijd het eerste op en het is in ieder geval een teken van kracht dat Van Bommel de schuld in de keeperssoap rond Zoet (waar ook Ruud Hesp faalde) op zich nam. Het is ook positief dat hij zich wil verdiepen in zijn gehoor, maar tegelijkertijd is het een totaal onzinnige constatering dat een regionaal medium het niet leuk zou vinden dat het intern rustig blijft bij PSV. Nadat Dick Advocaat de regionale bode in 2012 ooit een Ajax-krant noemde, is er ten aanzien van media in de perszaal op De Herdgang zelden een merkwaardigere observatie gedaan.

Sportieve crisis

Terug naar het voetbal: PSV heeft voldoende kwaliteiten om zondag ‘gewoon’ van sc Heerenveen te winnen en daarmee de sportieve crisis voorlopig te bezweren. De externe rust die dan optreedt, is Van Bommel en elke andere PSV'er van harte gegund. Lukt dat niet, dan zal er kritiek blijven komen. Dat is geen kwestie van iets wel of niet leuk vinden, maar het is hoe de voetballerij nu eenmaal werkt. Na meer dan 26 jaar profvoetbal weet Mark van Bommel prima hoe de hazen lopen en snapt hij zelf ook heel goed dat goede resultaten nodig zijn om de twijfel weg te nemen dat het bij PSV momenteel vooral aan de uitvoering ligt en niet aan het plan.