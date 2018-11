Van Bommel over eredivisie-weerstand: ‘Het gaat echt niet altijd zo makkelijk’

Met wedstrijdblok vier voor de voeten, sprinten de eredivisieploegen vanaf nu in een ruk naar de winterstop. Heeft de kampioen straks in mei pakweg 93 punten en de nummer twee 90?

Is de rest van de eredivisie zo slecht, of zijn Ajax en PSV nou zo goed? Of zit het ergens tussen deze extremen in? Twee weken geleden won PSV bij De Graafschap met 1-4 en Ajax bij Excelsior met liefst 1-7. De eerste geluiden over ‘te weinig weerstand’ doken op en Matthijs de Ligt ontkende niet dat Ajax niet eens een geweldig niveau haalde. De topploegen zijn al maanden ongenaakbaar en de nodige records kunnen aangescherpt worden.

Soms ‘een beetje klooien’ - zoals De Ligt het verwoorde - en toch een uitwedstrijd met 1-7 winnen, dat kan in de eredivisie van 2018. Het was dertig jaar geleden niet anders, toen PSV extreem overheersend was in Nederland. En 45 jaar geleden ook niet, toen Ajax de lakens uitdeelde. Nu is voorlopig sprake van de beste top-twee aller tijden. Een van de bekendste fenomenen in de voetballerij is dat een actuele situatie door velen tot dé maatstaf voor de toekomst wordt verheven. Die voorspellingen worden nu mede gedragen door de enorme financiële plussen die PSV en Ajax in het vizier hebben.

Moeilijk

PSV-trainer Mark van Bommel vindt het duidelijk te vroeg om de dubbele dominantie als vanzelfsprekend te beschouwen. ,,Wij hebben het moeilijk gehad in een aantal wedstrijden”, stipte hij gisteren aan. PSV boekte late zeges in bijvoorbeeld Sittard, Zwolle en Groningen. Even krappe als knappe overwinningen, waar mentale weerbaarheid en soms een mazzeltje een rol speelden. Ajax boekte er zo eentje in Venlo. ,,Wij proberen gewoon zo goed mogelijk te voetballen en zoveel mogelijk goals te maken”, maakte Van Bommel het simpel. ,,Door grote uitslagen lijkt het soms alsof de weerstand niet goed is, maar er zijn zeker wedstrijden waarin wij goede tegenstand hadden. Tegen Vitesse hebben we het moelijk gehad tegen tien man bijvoorbeeld. En soms kom je ineens op 1-0 en ook nog op 2-0 en lijkt de wedstrijd al gespeeld. Er is altijd wel iets van te zeggen, maar dat het altijd makkelijk gaat is echt niet zo.”

Tegenstand