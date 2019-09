Van Bommel: Van kritieken raak je gepokt en gemazeld

Kritieken

Bij PSV zelf worden spelers tijdens de drukke wedstrijdperiode gelauwerd en bekritiseerd, zoals altijd. Voor een aantal van hen is dat een nieuw proces. Van Bommel is zelf ervaringsdeskundige, geeft hij aan. ,,Bij dit soort dingen is het een voordeel dat je zelf speler bent geweest en in deze situatie hebt gezeten. In Nederland hebben we best wel wat schrijvende pers en veel sociale media. In het buitenland zijn de kranten nog groter, soms wel met tachtig pagina's en die moeten allemaal vol. Spelers moeten ermee om kunnen gaan. Positieve kritieken zijn goed voor het gevoel. Bijna allemaal krijgen ze ook met andere kritiek te maken en daar leer je ook weer van. Zo word je gepokt en gemazeld. Ik praat met ze zoals ik dat van tevoren ook deed, bij Mohamed Ihattaren ook. Hij moet gewoon zichzelf blijven en staat de pers al volwassen te woord. Ik vind hem een uitzondering, kijkend naar wat hij op deze leeftijd ook op dat gebied al laat zien.” Een speler als Pablo Rosario wordt soms bekritiseerd in plaats van bejubeld, zoals vorig jaar het geval was. ,,Het is niet zo dat je een speler dan bewust meer aandacht geeft.”