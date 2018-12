Van Bommel: Verloren op basis van inzet

,,We hebben niet verloren op basis van voetbal, maar op basis van inzet. Dingen die we vooraf hadden afgesproken, kwamen we niet na”, stelde hij voor de camera van Fox Sports. Volgens Van Bommel kreeg Feyenoord daardoor het gevoel dat er wat te halen viel. ,,En op het moment dat we beter in de wedstrijd komen, valt de 2-0. Daarna zijn we niet meer in de problemen gekomen.”



Na rust lag het initiatief bij de Eindhovenaren. Van Bommel kreeg daardoor het geloof in een goed resultaat terug. ,,We hadden eigenlijk gelijk moeten maken. Doe je dat, dan kun je hier nog winnen ook.''