Van Bommel voorspelt: ‘FC Twente verrassing van het seizoen’

,,We zijn woensdag teruggekomen en zijn blijven doen wat we altijd doen. Daar moet je ook geen verandering in aanbrengen", aldus Van Bommel. ,,De teleurstelling was groot, iedereen heeft alles gegeven en daarom kon ik ook niet boos worden op de spelers."



Van Bommel verwacht veel van het in de eredivisie teruggekeerde FC Twente. ,,Het is een goed voetballende ploeg. Ik denk dat zij de verrassing van het seizoen gaan worden", zei de trainer van de Eindhovenaren, die de al bijna een jaar geblesseerde Ryan Thomas bijna weer ziet terugkeren. Ook doelman Lars Unnerstall is na een blessure op de weg terug.