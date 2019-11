Van Bommel: We staan acht punten achter Ajax, dan kan ik niet tevreden zijn

Aan de landstitel hoeft PSV voorlopig even niet te denken. ,,Ik geef nooit op. Maar het heeft nu geen zin daar over te praten", zei trainer Mark van Bommel na het puntenverlies van zijn ploeg bij Sparta Rotterdam (2-2). De vorige twee wedstrijden verloor PSV, van FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4).

,,We staan acht punten achter. Daar kunnen we niet tevreden over zijn. We zitten gewoon in een moeilijke fase. Dat kun je niet ontkennen", zei Van Bommel verder.

,,Een hoop dingen zijn verklaarbaar, door de rode kaarten die we pakten en de belangrijke spelers die we missen. Maar we moeten ook realistisch zijn en eerlijk en naar onszelf kijken. Acht punten verliezen mag niet."