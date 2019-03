Van Bommel: Wij gaan altijd voor de winst

De PSV-trainer beschouwt het duel in de Johan Cruijff Arena ,,gewoon als een van de 34 competitiewedstrijden dit seizoen''. Van Bommel weet echter ook wel dat de titelstrijd zondag een beslissende wending kan krijgen. ,,Het liefst sta ik zo ver mogelijk voor op de achtervolger. Het verschil had nu ook twee of zelfs nul punten kunnen zijn, maar het zijn er vijf. We gaan niet naar Amsterdam om dat vast te houden, wij willen winnen. Je kan niet op een gelijkspel spelen, dat heb ik nog nooit gedaan. En als speler wil je ook altijd winnen. Vroeger ging je toch ook niet het pleintje op om 0-0 te spelen?”

Van Bommel zag de afgelopen dagen al zijn internationals weer binnendruppelen. Vrijdag stond hij pas voor het eerst weer met zijn hele selectie op het veld. ,,Dat hebben we vaker gehad, daar moeten we dus niet moeilijk over doen.’'

Van Bommel besloot de 17-jarige middenvelder Mohamed Ihattaren over te hevelen naar de A-selectie. Het grote talent kreeg na de winterstop al heel wat speeltijd en hoort nu dan ook echt bij de hoofdmacht. ,,Ik haal een jeugdspeler bij de A-selectie als hij de concurrentie in onze kleedkamer vergroot en als hij heeft laten zien dat hij als mens en speler klaar is voor de volgende stap. Bij Mo is dit het geval. Hij is een uitzonderlijke speler die de gave heeft om in bijna elke moeilijke situatie de juiste keuze te maken.’’

Opstelling

Van Bommel weet al welke elf spelers hij zondag laat starten. Vanzelfsprekend wil hij geen namen noemen, maar de trainer verklapte wel dat hij het best zou aandurven om weer met zo’n jong middenveld te beginnen als twee weken geleden in de gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1).



Hij koos toen voor Pablo Rosario (21 jaar), Mohammed Ihattaren (17) en Michal Sadilek (19). ,,Ik ben er al uit. Ik had vanwege de interlandperiode wat langer de tijd om na te denken over hoe de wedstrijd kan gaan verlopen, over wat we nodig hebben. Ja, ik zou best durven te beginnen zoals in Venlo. We kiezen altijd voor het team waarvan wij denken dat we de meeste kans hebben om te winnen”, aldus Van Bommel.



,,Ik denk dat Ajax ons volle bak onder druk gaat zetten. Maar wij hebben meerdere wapens. Wat dat betreft lijkt het wel op het spelletje Fortnite wat ik de jongens weleens zie doen, daar hebben ze ook meerdere wapens tot hun beschikking. Ik ben blij met zoveel goede en jonge spelers, die stuwen samen het niveau omhoog. Als je goed bent, maakt het niet uit of je ervaren bent.’’