Van Bommel wil Hofland meenemen als assistent naar Wolfsburg

Apeldoorn­se fysiektrai­ner Jan Kluiten­berg (58) na 700 nachten in Abu Dhabi terug in Nederland, wachtend op het volgende avontuur

16 mei Twee seizoenen verbleef hij in de zandbak van van de Verenigde Arabische Emiraten, als fysiektrainer van Al-Jazira, de club van trainer Marcel Keizer. Apeldoorner Jan Kluitenberg (58), die afscheid nam met de landstitel, is nu weer terug in Nederland, afwachtend op een nieuwe aanbieding.