Van Bommel: ‘Ze hebben over ons niks anders te zeggen’

Hij moest er vandaag tijdens de persconferentie voor het duel met Fortuna Sittard om lachen. ,,Onzin”, zo zei hij. ,,Mooi dat daarover gesproken wordt. Het betekent blijkbaar dat er niets anders over ons te zeggen is.”



PSV heeft de koppositie weer stevig in handen en wil zondag tegen Fortuna Sittard winnen om het verschil met Ajax op minimaal vijf punten in het voordeel van PSV te houden. ,,Natuurlijk is het mooi dat de kloof na vorige week gegroeid is. Wat ons betreft, is het zo groot mogelijk”, aldus Van Bommel.