Van Bronckhorst aast tegen Ajax op revanche voor debacle met Rangers: ‘We moeten opstaan’

Rangers FC is uit op revanche. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn aangeslagen ploeg zich in Amsterdam herpakt van de vernedering in de stadsderby tegen Celtic (4-0). ,,Er ging van alles mis, maar ik geloof in deze ploeg”, stelt de Nederlandse coach.

De eerste tegenstander van Ajax arriveerde met vertraging op Schiphol. Eenmaal in de Johan Cruijff Arena ging het met trainer van Bronckhorst en de veel scorende aanvoerder James Tavernier niet zozeer over de rentree van de Schotse topclub in de koningsklasse, maar vooral over de dreun die Rangers FC zaterdag tegen titelrivaal Celtic (4-0) te verwerken kreeg.

,,We waren allemaal teleurgesteld in het weekend. Zo verliezen, is het slechtste gevoel dat je kunt hebben, maar we moeten weer opstaan ​​en klaar zijn voor deze wedstrijd”, zei de oud-coach van Feyenoord, die de hand ook in eigen boezem stak. ,,Na een nederlaag sta je stil bij je eigen beslissingen. Zaterdag ging er van alles mis. Ik moet mijn spelers blijven vertrouwen. We zijn eerder teruggekomen van slechte resultaten en dat zullen we opnieuw moeten doen.”

,,Na zo’n nederlaag moet je de emoties voelen om keihard terug te kunnen komen. Ik heb grote nederlagen geleden in mijn carrière. Je moet leren te groeien na nederlagen. We hebben ook gesproken over hoe we ons moeten verbeteren. Ik geloof in deze ploeg. We moeten deze ploeg blijven ontwikkelen en sterker maken”, aldus Van Bronckhorst, die Ajax beschreef als een gevaarlijke ploeg met veel gevaar CL-ervaring.

De populaire aanvoerder Tavernier mikt bij de CL-aftrap op eerherstel, vooral voor de fans. ,,Er zit altijd vuur in deze ploeg om de normen die we hebben recht te zetten en te verbeteren. We weten wat we recht moeten zetten. We willen iets neerzetten voor onze fans.”