Van Bronckhorst: Ajax uit kan veel openbreken

Robin van Persie, Robin van Persie en nog eens Robin van Persie. Daar gaat het al sinds vrijdag over bij Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst telt af naar de rentree van de topscorer aller tijden van Oranje, maar weet ook dat zondag er een wedstrijd op het programma staat die veel zal bepalen over de rest van het seizoen. Met of zonder Van Persie.

Door Mikos Gouka

Van Bronckhorst heeft het idee dat de maand december heeft aangetoond dat Feyenoord er wel weer bovenop is. Maar de bevestiging dient toch echt te worden gegeven in de Arena tegen Ajax, zondagmiddag om 14:30 uur. Waar durven ze eigenlijk nog van te dromen in Rotterdam, buiten het feit dat het bekertoernooi nog volop perspectief biedt op het pakken van weer een prijs.

,,We zijn reëel, we zijn niet meer dan een achtervolger in de eredivisie’’, zegt Van Bronckhorst. ,,We zijn afhankelijk van andere ploegen. Ajax uit zie ik als een wedstrijd die veel kan openbreken. We hebben zes verliespunten meer dan Ajax en kunnen het gat dus halveren. Plek nummer twee is voorronde Champions League, een belangrijk doel.’’

Vorig jaar was Ajax slechts achtervolger, maar toch werd Feyenoord in de Arena weggeblazen door de Amsterdammers. Dat had uiteraard ook te maken met de flitsende start met de snelle goal van Lasse Schöne. Van Bronckhorst denkt dat de zes loodzware ontmoetingen in de Champions League de ploeg verder hebben geholpen bij zware uitwedstrijden. ,,Maar het klopt wel dat we in Amsterdam traditioneel weinig winnen’’, zegt hij. ,,We moeten zondag toch voor de winst gaan, want Feyenoord moet naar boven.’’