Van Bronckhorst: Boëtius wil niet weg bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



,,En Jean-Paul wil helemaal niet weg bij Feyenoord’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Toch heb ik hem weer verteld dat het een moeilijk verhaal voor hem gaat worden bij deze club. Of ik hem er ooit weer bij haal? Zeg nooit, nooit in het voetballen.’’



Feyenoord zet de komende tijd in op Sam Larsson, die nu Boëtius uit de gratie is geraakt het alleenrecht zal hebben op de positie van linkerspits. De Zweed is de laatste veelbesproken omdat hij maar niet kan brengen wat hij bij Heerenveen deed. Feyenoord legde destijds vier miljoen euro neer voor de Scandinaviër, maar eenmaal bij Feyenoord lijkt hij bevangen door het mysterieuze Kuipvrees. Spelers die bij een subtopper top zijn, maar een stap hogerop niet meer van zich doen spreken. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen met Sam Larsson. Kuipvrees? Dat zeg ik niet hè, dat is een term die mensen om het stadion gebruiken. We hebben meerdere spelers gehad die daar last van hadden. Maar Sam traint goed, stopt er veel energie in. In dat opzicht heb ik er vertrouwen in dat Sam nog beter zal gaan spelen.’’