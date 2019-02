Van Bronckhorst: Duel met PSV niet beslissend, bekerduel met Ajax wel

Hoe Feyenoord de tik van FC Groningen heeft geprobeerd te verwerken. Giovanni van Bronckhorst had de vraag al verwacht. ,,Maar we hebben het gedaan zoals we het normaal doen. Praten met spelers, de beelden erbij pakken’’, zegt de trainer van de nummer drie van de eredivisie. ,,En dat is volgens mij de enige manier om het te doen.’’

Door Mikos Gouka



Van Bronckhorst benadrukte nog maar eens hoe groot het verschil is tussen Feyenoord in de eigen Kuip en Feyenoord op vreemde bodem. Slechts drie van de elf uitwedstrijden leverden een overwinning op. En dan staat ook nog eens de confrontatie met koploper PSV in Eindhoven op het menu. ,,PSV mag geen punten verliezen’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ze zullen ruimtes prijs moeten geven. En daar moeten wij van profiteren.’’

Maar er is misschien ook een verschil in benadering. Voor PSV is de thuisbeurt tegen Feyenoord één van de lastigste klippen op weg naar de eventuele landstitel. Feyenoord weet dat volgende week de halve finale in het bekertoernooi tegen Ajax op het menu. ,,We weten dat de wedstrijd tegen PSV nog niet beslissend is voor de strijd om plek drie. Een nederlaag tegen Ajax zou het einde van ons bekeravontuur betekenen.’’

Yassin Ayoub heeft last van een schouderblessure en is er niet bij in Eindhoven. Ook Justin Bijlow en Eric Botteghin ontbreken nog. De laatste is wel weer in training en zou tegen alle verwachtingen in toch nog in actie kunnen komen dit seizoen. Ridgeciano Haps is weer fit genoeg om mee te reizen naar Eindhoven. En Robin van Persie? ,,Of die tweemaal kan spelen, op zondag en woensdag? Morgen weten we meer’’, aldus Van Bronckhorst.

Ajax-PEC

Van Bronckhorst heeft de kwestie van het uitstellen van de competitiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle van een afstand gevolgd. ,,Wij hebben in de periode dat we in de Europa League of in de Champions League speelden nooit een verzoek gedaan om later te mogen spelen’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Er is nu ophef ontstaan omdat Ajax later speelt tegen PEC. Ik weet niet exact wat de regels zijn, maar het gebeurt in meer landen dat er wordt gekeken naar wedstrijden die clubs in Europa moeten spelen. Het is aan de club om te kijken hoe ze daar in staan.’’