Van Bronckhorst gaat gesprek aan met St. Juste: ‘Ik ben boos’

Van Bronckhorst had een ‘slecht’ gevoel na een pijnlijke middag in de Johan Cruijff Arena. ,,Ik ben erg teleurgesteld in het resultaat. We beginnen echt heel goed, we hebben de wedstrijd zelfs onder controle, maar dan krijg je rood en weet je dat je een moeilijke middag tegemoet gaat. Passie is nodig, maar niet over het randje. Ik ga daar morgen toch even met Jerry over praten.‘’