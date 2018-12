Van Bronckhorst gelooft nog in titel

,,We speelden in de eerste helft zoals we wilden”, zei Van Bronckhorst. ,,We wilden PSV niet in de wedstrijd laten komen. Ik denk dat we een geweldige eerste helft hebben gespeeld. Als we deze energie in de wedstrijd stoppen, dan zijn we heel sterk. Ons doel was om het verschil kleiner te maken. Dat is gelukt. Ik heb net alle spelers gefeliciteerd. Na de eerste helft had het verschil groter moeten zijn dan twee doelpunten.”