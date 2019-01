Van Bronckhorst hoopt dat aangekondigd vertrek voor rust zorgt

Giovanni van Bronckhorst hoopt dat de rust terugkeert bij Feyenoord nu hij zijn vertrek heeft aangekondigd. De trainer zwaait aan het einde van het seizoen af in Rotterdam. Van Bronckhorst hield de regie in eigen hand door zelf die beslissing te nemen, al enkele weken voordat hij met de clubleiding zou gaan praten over zijn aflopende contract.

,,Ik voel me niet weggejaagd, want ik voel de steun van de mensen om me heen en ook van de spelers. Maar ik weet hoe het er hier bij Feyenoord aan toe kan gaan. Dit is een heel mooie club, maar ook een club waarbij het soms best moeilijk werken is’', zei Van Bronckhorst, die ook merkte dat de steun voor hem aan het afbrokkelen was. ,,De twijfels waren er al langer. Vorige week heb ik voor mezelf de beslissing genomen en ik wilde dat ook gelijk kenbaar maken aan de club. Er is nu voor iedereen duidelijkheid, hopelijk creëer ik daarmee rust rond de groep.’'

De 43-jarige Rotterdammer leidde Feyenoord sinds zijn aanstelling in mei 2015 naar vijf prijzen, waarmee hij nu al de meest succesvolle trainer ooit is in Rotterdam. Daar kan in de vorm van de KNVB-beker nog een zesde prijs bij komen. Van Bronckhorst realiseert zich echter ook dat ontslag dreigde in zijn eerste seizoen, toen zijn ploeg zeven competitieduels op rij verloor en een negatief clubrecord vestigde.