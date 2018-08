Van Bronckhorst houdt ogen open op transfermarkt

Door Mikos Gouka



Dat is opvallend want in juli zei technisch directeur Martin van Geel nog dat de selectie van de bekerwinnaar op orde was. Vervolgens kwam Jordy Clasie op huurbasis van Southampton naar de Kuip. ,,We zullen kijken hoe het de komende dagen zal lopen", zegt Van Bronckhorst. ,,Ik kijk vooral naar hoe blessuregevallen zich ontwikkelen. We hebben nog twee weken de kans om te kunnen schakelen. Wat de mogelijkheden zijn, voor die vraag moet je bij Martin van Geel zijn."



Van Bronckhorst eist niet dat Vilhena blijft. ,,Ik heb eind vorig seizoen gezegd dat dit een moment is voor Tonny Vilhena om een stap te zetten. Dat vind ik nog steeds. Er is volgens mij ook niet gezegd dat hij niet weg mag. Er is nu interesse voor hem. Er is contact met een geïnteresseerde club, maar nog geen bod op hem gedaan."



Eintracht Frankfurt wil hem dolgraag hebben. ,,Ik heb afgelopen jaar veel met Tonny gesproken", zegt Van Bronckhorst. ,,Hij is het perfecte voorbeeld hoe het moet zijn bij Feyenoord. Een jongen uit de eigen jeugd, die de kans krijgt en hem pakt. Een jongen die waardevol is geworden voor de club. Die Oranje haalt. In zijn ontwikkeling kan hij nu eventueel een nieuwe stap zetten. Of ik perse een nieuwe speler wil als hij zou gaan? Niet perse. We hebben voor die positie Ayoub. We hebben ook talentvolle jeugdspelers die staan te trappelen."