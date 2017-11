Van Bronckhorst is vol lof voor Feyenoord

,,We hebben een hoop kansen gecreëerd en onszelf daarvoor uiteindelijk ook beloond in de tweede helft. Ik ben tevreden met de drie punten, met het spel en de verdedigende discipline in het team'', zei Van Bronckhorst na de winst op FC Groningen (0-2).

Na bijna twee maanden zonder overwinning in de eredivisie beloonde Feyenoord zichzelf voor een sterk optreden. Tonny Vilhena en Nicolai Jørgensen maakten in het eerste kwartier na rust het verschil. Steven Berghuis stond met fraaie acties aan de basis van die doelpunten. ,,Hij had twee fantastische assists'', zei Van Bronckhorst. ,,Steven is een heel frivole speler, hij kan zulke acties maken. Hij heeft ons vandaag in het zadel geholpen.''