Van Bronckhorst: Jones gaat goed, maar beslis later pas of hij speelt

Uiteraard ging het op de persconferentie over 7 mei, toen Feyenoord in Kralingen tegen Excelsior volledig blokkeerde en met 3-0 onderuit ging tegen Excelsior. Van Bronckhorst vertelde dat hij er niet al te vaak aan terug heeft gedacht. ,,Eigenlijk helemaal niet, wel aan 14 mei’’, grinnikte de trainer. ,,Dat kunstgras speelde uiteraard ook een rol. Martin van Geel vertelde dat de clubs hebben afgesproken dat ze allemaal gaan sproeien. Voor de warming-up, na de warming-up en in de rust. Dat is al een stap vooruit. Ja, ik heb weleens gezegd dat clubs die gewend zijn op gras te spelen tactisch en qua poppetjes anders voor de dag zullen gaan komen op kunstgras. Dat was in zijn algemeenheid. Of ik dat zondag al ga doen? Dat is afwachten, daar zeg ik niets over. Maar het is duidelijk dat het voetballend soms niet lukt en dat dan eerder de lange bal gehanteerd zal worden. Dat kun je ook een tactische aanpassing noemen.’’