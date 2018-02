Van Bronckhorst: 'Jørgensen worstelt met zijn vorm'

Na rust speelde Feyenoord donderdagavond wel in een versnelling hoger, gaf FC Groningen na de eerste tegentreffer wel volop ruimte weg en was de regerend landskampioen natuurlijk wel de terechte winnaar. Maar Van Bronckhorst verwacht meer van zijn spelers. ,,Of die goal van Van Persie dan iets verbloemt? Nou niet voor mij, in mijn hoofd zit ook echt nog de eerste helft. Die was te mager.’’ Van Bronckhorst was ook open en eerlijk over de individuele prestaties van zijn spelers. Renato Tapia was al geslachtofferd na een reeks fouten als centrale verdediger. Jean-Paul Boëtius moet volgens de trainer veel meer laten zien anders blijft hij de derde linkerspits achter Sam Larsson en Bilal Basacikoglu. Larsson is er overigens voorlopig niet meer bij in de Kuip. De Zweed heeft een fikse hamstringblessure opgelopen tegen FC Groningen, een kwetsuur die hem volgens Van Bronckhorst vermoedelijk weken aan de kant zal houden.

Ook Nicolai Jørgensen, die ondanks een bod van 17 miljoen euro niet mocht vertrekken naar Newcastle United, moet meer gaan brengen volgens de duidelijke trainer. ,,Jørgensen is minder in vorm’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Hij heeft ook nog niet gescoord in 2018. Je ziet dat hij met zijn vorm worstelt. Afgelopen zondag tegen VVV, daarom heb ik hem ook gewisseld. Ik vond het tegen FC Groningen in de tweede helft er weer beter in komen. Hij was meer in beweging, zette beter druk op de verdedigers van FC Groningen. Er zat meer energie in, net als bij alle andere spelers overigens. Wat Nicolai moet doen is hard blijven werken en de komen de kansen weer om te scoren. En dan moet hij ze maken. Een spits moet een aandeel hebben in doelpunten en daar zijn we hard mee bezig. Ik verwacht dat hij het tussen nu en een aantal weken weer gaat oppakken. Dat we weer de Jørgensen zien van het verleden.’’