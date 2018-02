Van Bronckhorst: 'Klasse van Robin gaf de doorslag'

Van Persie hield het ruim zeventig minuten vol, langer dan Van Bronckhorst had gedacht. ,,Dat is me meegevallen. We hadden op een uur gerekend. Hij zou zelf aangeven wanneer hij niet meer kon. Dat was in de zeventigste minuut.''

De kans is groot dat Van Persie volgende week in het duel met koploper PSV weer aan de aftrap verschijnt. ,,Daar ga ik deze week over nadenken. We moeten eerst zien welke spelers dan beschikbaar zijn. Maar Robin heeft het uitstekend gedaan en ik zette hem er natuurlijk ook niet voor niets in.''