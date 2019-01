Van Bronckhorst koestert 'luxe' Vermeer

,,Bij Feyenoord hebben we de luxe van meerdere goede keepers'', zei de trainer. ,,Justin valt weg, maar we kunnen dat goed opvangen. Kenneth staat er nu, ik heb alle vertrouwen in hem.''



Vermeer onderscheidde zich direct al in de openingsfase, door Andrija Novakovich twee keer van scoren af te houden. ,,Kenneth gaat goed om met zijn rol. Hij liet vandaag weer zien wat hij kan. Kenneth was sterk, zowel in de manier hoe hij keept als hoe hij van achteruit leiding geeft. Hij hield ons in de openingsfase op de been.‘’



Feyenoord herstelde zich tegen Fortuna van de mislukte hervatting van het seizoen, zaterdag bij PEC Zwolle (3-1). ,,We hebben als team goed gereageerd'', aldus Van Bronckhorst. ,,Voor ons is dit weer een stapje dichter bij een hoofdprijs. We hebben veel mooie herinneringen aan de beker, voor de derde keer in vier jaar staan we in de halve finales.''