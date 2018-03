Van Bronckhorst laat Van Persie zelf bepalen of hij vrije trappen neemt

Door Mikos Gouka



De trainer had de discussie over een situatie rond een vrije trap zaterdagavond in Breda gemist. Onder meer voormalig speler Pierre van Hooijdonk vroeg zich hardop af hoe het kon dat Robin van Persie kort na zijn invalbeurt in Breda tegen NAC een directe vrije trap over liet aan ploeggenoot Tonny Vilhena, net als Van Persie linksbenig. ,,Discussie? Die is er volgens mij niet geweest. In de praatprogramma’s? Je zegt het goed. Of Van Persie niet de aangewezen man is met zijn traptechniek en zijn verleden als vrije trappennemer? Nee. Waarom niet? Dat bepalen ze onderling. Ze oefenen er vaak op, uiteindelijk maken ze onderling uit wie de bal neemt. Er is geen discussie geweest, wel overleg.’’

Toch staat Vilhena niet te boek als specialist in het nemen van vrije trappen, zoals een dergelijke speler eigenlijk al jarenlang ontbreekt in de selectie van Feyenoord. ,,Ik begrijp dat het misschien vragen oplevert, maar je moet het Robin of Tonny vragen. Het is niet zo dat ze vechten om een bal en dat Tonny dan Robin wegstuurt. Dat gebeurt allemaal in overleg. Nee, ik bepaal dat niet. Alleen bij strafschoppen wijs ik iemand aan.’’

Zoals de bekritiseerde trainer ook de basisspelers aanwijst in de Kuip. Afgelopen week kreeg Renato Tapia een plek op het middenveld en werd bijvoorbeeld Sofyan Amrabat overgeslagen. Wat was de achterliggende gedachte? ,,De manier waarop Renato inviel tegen Willem II. Maar ook de manier waarop hij zich manifesteert in de groep en op de trainingen. Tegen Willem II viel hij heel goed in. Dan hoop je dat hij dat een vervolg kan geven tegen NAC.’’

Maar uitgerekend de international van Peru, die tegen Willem II inviel na een uur spelen en met een 2-0 voorsprong, opende het avondje balverlies in Breda met zijn allereerste balcontact. Daar had Van Bronckhorst zich wel aan gestoord. ,,Dat is iets waar ik het wel met hem over heb gehad. Ik begrijp dat er momenten zijn in een wedstrijd waarbij je snel keuzes moet maken. Dan kan er zoiets gebeuren. Maar de eerste bal zonder druk met spelers om hem heen, dan zo’n verkeerde keuze maken. Zo begint Renato aan een wedstrijd en dat heeft invloed op mijn team. Dat was niet goed en dat weet hij zelf ook.’’