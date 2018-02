Van Bronckhorst na rode kaart Bilal: 'Niet slim van hem'

,,Rood was terecht, het gebeurde vlak voor me'', zei Van Bronckhorst. ,,Het was niet een heel slimme overtreding. Daar ga ik wel met hem over praten.''

Toch was Van Bronckhorst mild voor Basaçikoglu, die eindelijk een kans in de basis had gekregen omdat Sam Larsson geblesseerd is. ,,In een wedstrijd zitten veel momenten van emotie. Vaak moet je in een splitsecond beslissen wat je doet. Dan maak je niet altijd de juiste keuzes. Dat was vandaag met Bilal zo. Door zo'n actie kwamen we met tien man te staan. Vlak daarna kregen we een tegendoelpunt'', zei Van Bronckhorst, die in de slotfase ook Tyrell Malacia rood zag krijgen.