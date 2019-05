Van Bronckhorst neemt met een liedje afscheid bij Feyenoord

,,Toegezongen worden is altijd speciaal, of je nou speler bent of trainer”, zei Van Bronckhorst, die in 2015 bij Feyenoord begon en de club in 2017 naar de landstitel leidde, voor de camera van Feyenoord TV. ,,Voor mij zit het er nu op, maar zo voelt het nog niet. De komende dagen zal dat wel komen.”