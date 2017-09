Van Bronckhorst pissig over rode kaart

,,Ik ben wel pissig over die rode kaart. Het was onnodig. Toen kwamen we met 10 man te staan en dan weet je dat het moeilijk wordt'', was Van Bronckhorst kritisch over zijn eigen speler. ,,In de tweede helft hebben we met tien man heel goed gespeeld. Ik ben blij hoe het team het heeft opgepakt. We lieten de bal goed rondgaan en hadden de gelijkmaker moeten maken. Zeker die kans van Jens Toornstra had er in gemoeten. We domineerden de tweede helft en hadden onszelf moeten belonen.''