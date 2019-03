Van Bronckhorst puzzelt: wel of geen Kökçü?

Jeremiah St. Juste is er met een hamstringblessure voorlopig niet bij. Normaal gesproken keert Eric Botteghin terug in de basiself en zal Cuco Martina rechtsback spelen. Voor Sven van Beek en Bart Nieuwkoop, allebei producten van de eigen jeugdopleiding, lijkt er voorlopig geen plaats meer in de basiself.



,,Jeremiah heeft teveel blessures gehad sinds hij voor Feyenoord speelt. Het is een jongen met een atletisch lichaam, we weten niet waar het aan ligt. En dat ik Botteghin liet invallen in Arnhem en niet Van Beek had ook met de kopkracht van Botteghin te maken. Van Beek kwam op de bank na de rode kaart tegen PSV. Maar hij had toen een lastige periode.’’