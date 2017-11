Van Bronckhorst rekent alweer op de ommekeer

Dat hij geen forse ingrepen doet, ook niet nu hij over een ruime selectie beschikt, betekent automatisch dat de volop bekritiseerde keeper Brad Jones onder de lat blijft staan . Minimaal tot de winterstop. ,,Zo sta ik er nu wel in’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Nieuwkoop, Jørgensen en St. Juste waren deze week voor de wedstrijd tegen Manchester City niet helemaal fris, maar ze zijn nu allemaal beschikbaar. Het gevoel tegen Manchester City was goed, het was erg jammer dat we zo laat in de wedstrijd dat puntje nog weggaven.’’

Tegen FC Groningen zal de situatie op het veld echter weer compleet anders zijn. Waar Feyenoord in Manchester vooral moest verdedigen en de compactheid van het ploeg cruciaal was, zullen de Rotterdammers in de Euroborg juist de ploeg zijn met balbezit. ,,Dat zal zeker een verschil zijn. We zullen bij balverlies hetzelfde moeten brengen, maar ook veel moeten brengen als we de bal wel hebben. FC Groningen-uit is altijd een lastige wedstrijd. Alleen vorig seizoen niet, maar zo makkelijk zal het nu niet gaan. We voelen dat het moment dat we wel winnen er echt aan komt. Ja, het is een moeizaam seizoen zo, maar het is in mijn ogen niet te vergelijken met de serie van twee seizoenen geleden. We spelen nu veel beter dan in die fase. We krijgen nu wekelijks te weinig. Dat moet veranderen.’’