Van Bronckhorst: Verdienden om hier te winnen

Feyenoord slaagde er ook in Arnhem niet in om een uitduel in winst om te zetten (1-1). ,,We speelden de eerste helft uitstekend, kwamen goed onder de druk van Vitesse uit. We creëerden heel veel mogelijkheden om de score te openen. Dat doe je gelukkig vlak voor rust en daarmee ga je verdiend de rust in”, vond Van Bronckhorst. Meteen na rust viel de 1-1 van Dauda. ,,In het eerste kwartier van de tweede helft maakten we het onszelf onnodig moeilijk.”