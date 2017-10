Van Bronckhorst verschuilt zich niet achter blessureleed

Keeper Brad Jones schetst de problemen die een ploeg heeft als de defensie uit elkaar valt. ,,Dat is niet de linie die weer simpel in elkaar valt te passen’’, zegt de keeper. ,,De club heeft geïnvesteerd in extra kwaliteit, dat wel. En we zullen er hoe dan ook moeten staan.’’



Dat laatste heeft de spelersgroep die ochtend in de kleedkamer al gehoord. Wel of geen Van Beek, het mag niet uitmaken. Feyenoord moet er staan in de voor de supporters als ‘wedstrijd van het jaar’ bestempeld duel. ,,We kunnen het hebben over tactiek over blessures of weet ik veel wat’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Maar we zullen alles erin moeten stoppen. En dat gaan we ook doen.’’



Voorin dient de coach ook nog een knoop door te hakken. Sam Larsson of Jean-Paul Boëtius aan de linkerkant? De voorkeur lijkt uit te gaan naar Boëtius, die ook tegen Sjachtar een streepje voor had op de dure aankoop uit Zweden.