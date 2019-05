Van Bronckhorst vindt dat talenten Feyenoord zich sneller kunnen ontwikkelen

Door Mikos Gouka



Het is al langer bekend dat de oefenmeester die Feyenoord verlaat een voorstanders was van het instromen van het tweede elftal in de voetbalpiramide. ,,Het snelst ontwikkelt een groot talent zich toch als hij wedstrijden speelt. Op een mooi niveau. Daar moet Feyenoord met de talenten naar toe de komende jaren. Ik heb spelers in de selectie gehad die bijna niet speelden. Dylan Vente is een goed voorbeeld. Die speelde heel af en toe in het eerste elftal, maar hij had te maken met Van Persie en Jørgensen als concurrenten. Voor zijn ontwikkeling was het beter als hij wekelijks had gespeeld met zoveel mogelijk weerstand.’’



,,Of de talenten van Ajax beter zijn dan die van Feyenoord? Ik denk dat onze talenten nog niet dezelfde weerstand hebben gehad ten opzichte van hun leeftijdsgenoten bij andere clubs. Wat je ook ziet is dat Ajax hun grootste talenten al in de beloften spelen. De competitie onder 19 jaar is niet meer de sterkst mogelijke competitie. In de onderlinge topwedstrijden misschien nog wel, dan doen vaak de beste spelers wel mee. Maar in de andere wedstrijden niet. Vitesse en AZ schuift de spelers ook door naar Jong Vitesse en Jong AZ. Feyenoord heeft talenten, alleen waar laten we ze spelen. En hoe kunnen we ze precies beoordelen.’’