Van Bronckhorst: We moeten scherp zijn op Justin Kluivert

Morgen in de Arena is het echter vooral zaak om de snelle aanvaller van Ajax te stoppen. Dat de Amsterdammers vlak voor de winterstop plotseling afscheid namen van Marcel Keizer, geeft het toch al beladen duel een extra tintje. ,,Want een nieuwe trainer zal altijd zijn eigen accenten leggen", zegt Van Bronckhorst. ,,Dat zal Erik ten Hag ook doen. Ik ken zijn werkwijze van FC Utrecht, we hebben wel een idee wat we kunnen verwachten. Toen ik hoorde dat Keizer was ontslagen, dacht ik in eerste instantie dat mensen mij in de maling wilden nemen. Dat het een grap was. Dat bleek niet zo te zijn. We waren zelf aan het rusten voor onze bekerwedstrijd tegen Heracles toen het nieuws kwam. Nee, ik heb hem niet gebeld, heb zijn nummer niet eens. Zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij. We zullen moeten zorgen dat we er staan in de eerste wedstrijd na de winterstop. Ajax uit is een duel dat veel voor ons kan openbreken."