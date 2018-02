Van Bronckhorst zou wissel Van Persie voor Jørgensen nu anders hebben aangepakt

Door Mikos Gouka



De trainer haalde de Deen Nicolai Jørgensen naar de zijkant en bracht Robin van Persie als nieuwe centrumaanvaller. Eerder was al linkerspits Sam Larsson ingeruild voor Jean-Paul Boëtius. ,,En ja, ik zou dat nu anders hebben gedaan, maar dat zeg ik in de wetenschap dat het niet uitpakte als gehoopt. Met informatie van achteraf en die had ik niet toen ik wisselde’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Larsson zat in Venlo totaal niet in de wedstrijd. Jørgensen speelde ook niet goed, kreeg ook geen kansen. Dan moet je kiezen. Ik had Van Persie achter de spitsen kunnen zetten. Of Jørgensen achter Van Persie. Maar dan had ik Jens Toornstra moeten wisselen en dat was toch echt onze gevaarlijkste speler in Venlo.’’