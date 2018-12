Van Bronckhorst zwijgzaam over Yassin Ayoub

Pas vandaag weet Giovanni van Bronckhorst hoe zijn spelers er voor staan richting de laatste wedstrijd zondagmiddag tegen ADO Den Haag. De trainer van Feyenoord ziet de inzetbaarheid van Jordy Clasie en Steven Berghuis als twijfelachtig. Robin van Persie kwam fitter dan verwacht uit de strijd en volgens Van Bronckhorst is dat hoopgevend voor zondagmiddag in Den Haag.

Al lukte het de aanvaller vaak niet om kort na een wedstrijd meteen weer in actie te komen. Het trio Eric Botteghin, Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste is sowieso niet fit. Spits Nicolai Jørgensen gaat mee naar Den Haag, maar een basisplaats is volgens Van Bronckhorst niet aan de orde. ,,Hij heeft lang niet gespeeld al was ik blij met zijn invalbeurt.’’

Rond Yassin Ayoub hult de trainer zich in nevelen. De middenvelder zit al even niet meer bij de wedstrijdselectie. Deze week schoof de speler aan bij technisch directeur Martin van Geel. De vraag of Ayoub wil vertrekken, kon Van Bronckhorst wel beantwoorden. ,,Zo heeft hij het tegen mij niet gezegd’’, zegt Van Bronckhorst. ,,En ik heb ook het signaal niet gekregen dat hij weg zou willen. Er speelt niets, ik heb Ayoub net nog gesproken. Mysterieus? Ik kan ook niet alles delen, je hebt te maken met privacywetgeving. Dat wil niet zeggen dat er iets duisters is. Er is niets geheimzinnigs.’’

Dat betekent dus dat er sprake is van een blessure en verder speelt er niets? ,,Ik denk dat ik het goed het uitgelegd’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ayoub is niet beschikbaar. Tegen Fortuna al niet, toen had hij wat last van zijn knie. Dat is een oude blessure die hij bij FC Utrecht ook al had. Daar zijn we voorzichtig mee. En ja, hij heeft een gesprek gehad met Van Geel. Dat gebeurt vaker. Dat is alles wat ik kwijt wil en kwijt kan.’’