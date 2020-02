Van de Beek: Als we die tweede maken, maken we er nog meer

,,Aan het einde tweede helft zaten we er doorheen", vertelde sterkhouder Van de Beek na de wedstrijd voor de microfoon van FOX Sports. ,,In de eerste helft hadden we een paar goede momenten, als we de kansen hadden afgemaakt had het 3-0 kunnen staan. Maar uiteindelijk win je gewoon, dus dat is prima.”



PSV-goalie Lars Unnerstall hield zijn ploeg in de eerste helft meermaals in de wedstrijd, maar stond zelf in de 35ste minuut aan de basis van de eerste en enige treffer van de wedstrijd. ,,Unnerstall is een goede lijnkeeper, maar heeft met zijn voeten vaak problemen. Als we de tweede treffer maken, maken we er nog meer. De tweede helft was een stuk minder. Maar we hebben gewonnen en dat geeft weer een stukje zelfvertrouwen. PSV heeft ondanks dat zij in een mindere fase zitten nog steeds een paar gevaarlijke jongens rondlopen.”