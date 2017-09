Van de Beek: Het begint bij jezelf, niet bij het systeem

Door Daniël Dwarswaard



Daar is Donny van de Beek, één van de twee middenvelders, het roerend mee eens. ,,Het was gewoon niet goed,’’ zegt hij. ,,Maar volgens mij ligt dat vooral aan onszelf en niet per se aan het systeem. Het gaat er vooral om dat we ook dit systeem onder de knie krijgen. Het is niet zo dat we nu per definitie op deze manier gaan spelen. Het zal ook van de tegenstander afhangen. Vandaag tegen PEC Zwolle liep het goed af, maar een andere ploeg had ons zwakke spel wellicht afgestraft. Maar nogmaals: het begint allemaal bij jezelf. Dat heeft meer invloed dan het systeem dat je speelt. Ik zie zeker wel toekomst in deze speelwijze, maar dan zal het echt veel beter moeten.’’