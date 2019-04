Van de Beek is tevreden: ‘We hebben het goed gedaan’

Van de Beek vond dat Ajax goed stond, maar baalt dat net voor rust de 0-1 viel. ,,Het is lastig om kansen te creëren, dat zag je vanavond wel", vervolgt Van de Beek. ,,Ze stonden als een blok achterin. Het is zonde dat je net voor rust een goal weggeeft. Na rust hebben wij ons goed herpakt en mogen we al met al tevreden zijn over het spel.”

Na rust kwam Ajax fel uit de startblokken en resulteerde dat direct in de gelijkmaker van David Neres. ,,Na rust gaven we heel veel druk. Het is jammer dat die tweede goal wegens buitenspel werd afgekeurd, maar het was wel een goede fase van ons. Verdedigend stonden we goed. Juventus heeft niet veel kansen gehad, dus wij hebben het goed gedaan. Het is alleen jammer van die goal net voor rust, hij mag nooit zo vrij inkoppen", baalt Van de Beek nog na.



Toch is de middenvelder tevreden met 1-1 als resultaat. ,,Ik denk dat we het goed hebben gedaan.”