Van de Beek: Ook met deze selectie moeten we winnen van Rosenborg en Heracles

Na twee nederlagen op rij is de gevoelstemperatuur in Amsterdam tot onder het vriespunt gedaald. Het gaat bij Ajax vooral veel over de selectie die nog altijd niet op orde is en zonder Davinson Sánchez, die naar Tottenham Hotspur is vertrokken, verder is verzwakt.

Spelers als Joël Veltman en Hakim Ziyech lieten zich daarover al kritisch uit. Donny van de Beek wil zich er niet mee bemoeien. ,,Omdat we met deze selectie ook van Heracles en Rosenborg moeten winnen,’’ zegt hij. ,,Nu moeten we vooral naar onszelf kijken. En zorgen dat we weer snel mogelijk het goede gevoel krijgen. Zondag tegen FC Groningen is de kans om daar mee te beginnen. Die wedstrijd moet ons ook gaan helpen in Noorwegen. Het gaat zwaar worden, maar we moeten niet doen alsof het nu onmogelijk is om de Europa League te bereiken.’’