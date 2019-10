Van de Donk luistert jubileum op met treffer: ‘Een droom die uitkomt’

,,Ik werd even gek naar die goal’’, sprak de 28-jarige middenvelder. ,,Kippenvel ook. Al mijn vrienden en familie op de tribune. Dat is gewoon heel speciaal. En dat zingen voor mij. Ik heb even naar het publiek geklapt, wel zo netjes hè. Vorige keer wonnen we hier met 7-0 en scoorde ik niet. Daar baalde ik toen van. Nu gelukkig wel. Kan ik mijn neefjes lekker plagen. Zij waren hier ook. Dit is echt een droom die uitkomt.”



Het optreden van de Leeuwinnen was niet foutloos, maar aanzienlijk beter dan afgelopen vrijdag tegen Slovenië, constateerde ook Van de Donk. ,,De organisatie stond een stuk beter. Over het geheel speelden we sterker dan vrijdag, maar het kan zeker nog beter.”