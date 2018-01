Van de Looi snapt spreekkoren Willem II-fans

Het publiek uitte z'n onvrede middels spreekkoren; ten gunste van Ogbeche en tegen Van de Looi. Maar Van de Looi gaf een verklaring voor de wissel.



,,Ogbeche kwam in de winterstop terug van een hamstringblessure en we hebben hem klaargestoomd voor de wedstrijd tegen FC Groningen van vorige week. Maar hij zit op het randje. Toen het vandaag na een uur duidelijk was dat er weinig meer te halen was voor ons tegen AZ, heb ik hem gewisseld. Zodat hij heel bleef en dat is belangrijk met het oog op de belangrijke wedstrijden die eraan komen. Donderdag spelen we voor de beker tegen Roda JC, zondag gaan we op bezoek bij Sparta."