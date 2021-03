Van de Looi stevent af op nieuw contract als bondscoach van Jong Oranje

Wijnaldum: ‘Ik weet niet hoeveel ballen zij van de lijn hebben gehaald’

27 maart Georginio Wijnaldum was gematigd tevreden na de 2-0-overwinning van het Nederlands elftal op Letland in de WK-kwalificatiereeks. ,,We waren niet altijd even gelukkig in de kansen”, sprak de Oranje-captain na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.