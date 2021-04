Van de Sanden terug na verdrietige periode: ‘Als m’n vader dit had gezien, was hij trots geweest’

Door Marijn Abbenhuijs



Als Shanice van de Sanden vanuit Nederland naar Duitsland rijdt, pinkt ze de laatste tijd regelmatig een traantje weg. De lange autorit richting Wolfsburg is een rustmoment en dan denkt ze aan alles wat er de laatste tijd is gebeurd in haar leven. En dat is nogal wat. Eerst overleed haar schoonvader. Toen kreeg haar vriendin corona en zat ze een tijd in quarantaine. Daarna verloor ze ook haar eigen vader. ,,Ik heb het afgelopen halfjaar wel meegekregen dat er heel veel meer is dan voetbal en dat familie echt ontzettend belangrijk is”, zegt ze.



Het heeft ook de carrière van Van de Sanden beïnvloed. De snelle aanvalster, één van de sterkhouders van de Leeuwinnen die de afgelopen jaren de harten van het Nederlandse voetbalpubliek stalen, heeft als vanzelfsprekend een lastige periode achter de rug. En dat terwijl ze het afgelopen halfjaar graag had willen gebruiken om weer terug te groeien naar haar topvorm. Ruim zes maanden geleden, op 18 september, stond ze in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland voor het laatst in de basis bij het Nederlands team. Op diezelfde dag tekende ze haar contract bij VfL Wolfsburg.