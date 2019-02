Van den Brom bij FC Utrecht herenigd met assistent Haar

Haar, geboren in Deventer, diende AZ vele jaren (2006-2017) in meerdere functies, waaronder die van assistent-trainer naast Van den Brom. Haar had ambitie om op eigen benen te staan en koos in 2017 voor het hoofdtrainerschap van Jong PSV. AZ speelde daar op in door Arne Slot aan de staf toe te voegen, die op diens beurt komend seizoen weer Van den Brom opvolgt als hoofdtrainer van AZ. Haar zelf bleek toch wel oren te hebben om weer assistent te worden en tekent voor drie jaar bij FC Utrecht, daar waar hij ook zijn contract bij Jong PSV had kunnen verlengen.



De invulling van de staf van FC Utrecht voor komend seizoen is daarmee zo goed als rond. Assistent-trainer Rick Kruys heeft een doorlopend contract en krijgt ook volgend jaar een rol. De club ziet veel potentie in Kruys, die toegelaten is tot de belangrijkste trainerscursus UEFA PRO, vroeger de cursus Coach Betaald Voetbal. Met dat diploma op zak kan een trainer zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer in het nationale en internationale betaald voetbal. Wel is nog onduidelijk hoe de toekomst van Marinus Dijkhuizen eruit ziet. De ‘s-Gravenzander is dit jaar assistent-trainer, maar is nog in gesprek met FC Utrecht over de invulling van het komende seizoen.