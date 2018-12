Van den Brom: Die achtste plek, dat kan gewoon niet

,,Die achtste plek, dat kan gewoon niet”, zegt hij. AZ kan overigens vanavond nog een plekje stijgen als VVV verliest van Feyenoord. ,,Maar ook die zevende plek is niet iets wat we nastreven bij deze club.” Toch wil Van den Brom niet spreken van een crisissituatie bij de club die vorig seizoen nog zo knap derde eindigde. ,,We hebben na de wedstrijd tegen Willem II lang gesproken met elkaar, dat klopt. Maar dan wordt daar direct een crisisberaad van gemaakt. Daar moet ik een beetje om lachen. Het is normaal dat je na zo’n verloren wedstrijd lang met elkaar napraat lijkt me.”

Een dag na het debacle bekeek Van den Brom de statistieken van het duel. ,,Daarin viel het me op dat we 34 keer in het zestienmetergebied van Willem II waren geweest. We hebben ook zestien kansen gehad. Jeetje mina, als je dan niet scoort dan is dat ongelofelijk. Willem II creëerde nauwelijks kansen en scoorde wel twee keer. Voor mij is het pas crisis als we ook geen kansen meer creëren. Eens moet die bal goed vallen. Aan de data die ik binnenkrijg zie ik niet zoveel anders. Maar het is ook een gevoel natuurlijk. Dat is nu anders.”