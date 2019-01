Van den Brom hoopt op afscheid met beker

Tussenbalans

Het geroemde AZ viel ver weg in de eerste seizoenshelft. Bjørn Johnsen blijkt vooralsnog geen doelpuntenmachine en ook was er voorin pech door het wegvallen van talent Myron Boadu (zware enkelblessure). Daarnaast heeft aanvoerder Guus Til het moeilijk in zijn nieuwe rol. Wat ook niet helpt: de defensie schuttert vaak.

Let op hem!

Stijn Wuytens (29) is zo’n speler die je pas mist als hij er niet is. Welnu, de Belg is er al een half seizoen niet bij vanwege een blessure en prompt staat heel het elftal uit het lood. AZ heeft goede hoop dat het in de tweede seizoenshelft weer op hem kan rekenen.