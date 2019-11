Van den Brom: Je gaat zeker kansen krijgen tegen Ajax

FC Utrecht verzaakte nog niet in de topwedstrijden dit seizoen en zit bovendien in een ijzersterke fase. Zondag wacht een echte test, als Ajax in de Johan Cruijff Arena wacht.

1-1 in De Kuip, 3-0 tegen PSV. FC Utrecht heeft zijn zaakjes vooralsnog prima op orde in de wedstrijden tegen de traditionele top-drie. Ajax is de laatste club van de drie die in actie komt tegen FC Utrecht, maar bovenal is Ajax dit seizoen van een ander kaliber dan PSV en met name Feyenoord. En dan is de wedstrijd ook nog in Amsterdam.

FC Utrecht is de laatste ploeg die won in de Johan Cruijff Arena in eredivisieverband (1-2) en daarvoor moeten we terug naar november 2017. Zakaria Labyad maakte er toen twee terwijl Erik ten Hag nog hoofdtrainer was van de bezoekers. Het was een ander Ajax-tijdperk, niet te vergelijken met dat van nu. Utrecht-trainer John van den Brom keek dinsdag met bovengemiddelde interesse naar de show die zich Chelsea – Ajax noemde (4-4).

,,Je kijkt als liefhebber naar de Champions League, zeker als Nederlandse ploegen spelen”, aldus Van den Brom. ,,Natuurlijk kijk je een beetje mee hoe ze het doen. Ze speelden iets anders, voor de eerste keer in die formatie. Je probeert altijd te bedenken wat ze zondag gaan doen. Maar ze hebben zo veel keus. En daarbij is de manier van spelen van Ajax wel bekend. Dat is niet zo moeilijk, je ziet ze elke week. En dat doen ze goed. Dat is mooi om te zien, eerlijk is eerlijk. Maar ze spelen met veel risico en geven ook veel ruimtes weg. Je gaat zeker kansen krijgen.”