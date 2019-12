Van den Brom kondigt consequenties aan na nieuwe nederlaag

Late strafschop kost GA Eagles zege tegen De Graafschap

16:35 Go Ahead Eagles sleepte in de ‘oostelijke derby’ tegen De Graafschap een zwaarbevochten punt uit het vuur. De Deventenaren koesterden in de tweede helft lang een verrassende 0-1 voorsprong na een schitterende treffer van Elmo Lieftink. In de slotfase bezorgde Ralf Seuntjens De Graafschap vanaf elf meter de gelijkmaker: 1-1.