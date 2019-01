Van den Brom tekent voor drie jaar bij FC Utrecht

,,We zijn erg verheugd met de aanstaande komst van John van den Brom naar FC Utrecht,” zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken bij FC Utrecht. ,,In de persoon van John halen we een winnaar in huis, met ervaring in binnen- en buitenland. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze. John is erg ambitieus en omarmt de langetermijnvisie van FC Utrecht. Hij heeft bewezen naast teams ook individuele spelers te kunnen ontwikkelen en verbeteren. John komt uit de provincie Utrecht en staat er bekend om oog te hebben voor spelers uit de eigen opleiding, hetgeen we bij FC Utrecht erg belangrijk vinden.”