Van den Brom was ‘wel even stil’ na speech van Makienok

De naam van Simon Makienok viel vanmiddag opnieuw op Sportcomplex Zoudenbalch. Het was gisteren in Rijssen toch de avond van de 28-jarige Deen, die ruim twee jaar blessureleed eindelijk kon afsluiten met zijn rentree én een doelpunt tegen derdedivisionist Excelsior’31 (1-4). De emoties rondom dat ogenschijnlijk onbelangrijke doelpunt werden het gesprek van de dag. ,,Dat was eigenlijk het hoogtepunt gisteren”, blikte trainer John van den Brom vanmiddag terug. ,,Je bent trainer, maar ook mens. Ik ben hier pas net en ken Simon alleen van hard werken, terugkomen na een blessure en wéér terugslag. Nu is hij zo ver dat hij na twee jaar echt terug is op het niveau waarvoor hij ooit gehaald is. Zijn invalbeurt paste in de wedstrijd, eigenlijk in het hele plaatje. Dat doelpunt maakte het compleet.

Emoties

,,Iedereen ging staan op de bank. Je zag de emoties bij iedereen in het team en dat raakte me wel. Hij had een heel mooie speech in de kleedkamer, die recht uit zijn hart kwam. Dan word je wel even stil. Wat die jongen ervoor gedaan heeft om terug te komen. En je kijkt ook als trainer: ik heb er weer een optie bij. Hij is een speler die iets anders brengt dan wij hebben. Levensgevaarlijk als je met voorzetten gaat werken. Of als je bijvoorbeeld zoals vorig jaar tegen PSV tegen Luuk de Jong speelt. Dan is Simon een speler die je kan inbrengen als je tien minuten lang een voorsprong moet verdedigen.”



Zowel Makienok als de rest van de selectie van FC Utrecht kwam ongeschonden uit het bekerpotje in Rijssen. Zondag tegen Fortuna Sittard is alleen de geblesseerde Adrián Dalmau geen optie. FC Utrecht kan de week met een zege met een perfecte score beëindigen na eerder de zeges bij Sparta (1-2) en dus Excelsior’31.