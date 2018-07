Van den Brom wijst Til aan als nieuwe AZ-aanvoerder

De Alkmaarders wonnen donderdagavond ruim van de verzameling amateurvoetballers uit Zeeland, waarna Van den Brom tegenover het clubkanaal uitlegde waarom Oranje-international Til de aanvoerdersband droeg. Of dat definitief is? ,,Die opzet heb ik wel, alleen ik moet dat nog wel eventjes met Guus en Ron Vlaar (die afgelopen seizoen aanvoerder was, red.) bespreken.''

Van den Brom heeft meerdere redenen om voor de jonge middenvelder te kiezen. ,,Hij heeft vorig jaar bewezen dat hij in onze manier van voetballen een heel belangrijke speler is. Hij is jong en fris, en ik denk dat deze volgende stap hem kan helpen in zijn ontwikkeling. Bovendien is hij in principe een basisspeler waar je altijd van op aan kunt.''